Alejandro Ospina desapareció en Copacabana

Alejandro Ospina Hernández, un menor de 13 años de edad, desapareció el 17 de septiembre de 2025 en la vereda Nemqueteba, ubicada en el municipio de Copacabana, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Alejandro vestía un pantalón jean negro, camiseta negra, tenis negros y una gorra de color rojo. Entre sus señales particulares destaca una cicatriz en la región ocular derecha.

En cuanto a sus características físicas, Alejandro tiene contextura delgada, piel morena, cabello liso y negro. Su rostro es redondo, con nariz achatada, ojos de tamaño mediano y color negro, así como boca y labios de tamaño mediano.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes