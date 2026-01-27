Alejandro Falla convoca a Mejía, Barrientos, Soriano, Tobón y Gómez para enfrentar a Marruecos en la Copa Davis este febrero. Foto: tomada de Instagram: @nicomejia00

Resumen: El capitán Alejandro Falla definió la nómina de Colombia para enfrentar a Marruecos el 7 y 8 de febrero por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, convocando a Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Adriá Soriano, Miguel Tobón Jr. y destacando el regreso de Juan Sebastián Gómez. La serie se disputará sobre polvo de ladrillo en Casablanca, donde el equipo nacional (puesto 38 del ranking) buscará recuperarse tras su derrota ante Eslovaquia y aprovechar el buen momento de sus jugadores para superar al conjunto africano en condiciones de nivel del mar.

El capitán del equipo colombiano de Copa Davis, Alejandro Falla, ha revelado oficialmente la lista de convocados para la próxima serie ante Marruecos, programada para el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

La nómina nacional estará integrada por Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Adriá Soriano, Miguel Tobón Jr. y el regreso destacado de Juan Sebastián Gómez, quienes buscarán el ascenso en la etapa eliminatoria del Grupo Mundial I.

La confrontación tendrá como escenario las canchas de tierra batida del Club Deportivo Marocaine en Casablanca. Colombia llega a esta cita ocupando el puesto 38 del ranking mundial de selecciones, mientras que el conjunto africano se sitúa en la casilla 46.

Falla destacó la importancia de las condiciones de juego, señalando: «Esta es una serie que la vamos a jugar a nivel del mar en polvo de ladrillo y esperamos sacarla adelante y que sea lo mejor para nosotros».

Alejandro Falla define el equipo colombiano para enfrentar a Marruecos en Copa Davis

La principal sorpresa en la convocatoria es el retorno de Juan Sebastián Gómez, quien vuelve al equipo tras demostrar un excelente nivel en el cierre del 2025 con actuaciones destacadas en Ibagué, Valledupar y Bogotá.

Su inclusión busca fortalecer al grupo que viene de una dura caída el pasado septiembre ante Eslovaquia en Bratislava (3-1), resultado que impidió el avance de Colombia a los Qualifiers y la obligó a disputar esta fase clasificatoria.

Actualmente, los tenistas seleccionados se encuentran cumpliendo con sus calendarios individuales en el circuito profesional.

Se espera que en los próximos días se unan en territorio marroquí al cuerpo técnico liderado por Falla para iniciar la adaptación al clima y la superficie, con el objetivo de asegurar la permanencia y el protagonismo de Colombia en la máxima competición por naciones.

Más noticias de Deporte