Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, alerta e instaura denuncia por presunta fuga de presos en la cárcel de Itagüí

Minuto30.com .- En las últimas horas, el presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, recibió una alerta. Una fuente humana, por medio de un audio, puso en su conocimiento un posible plan de fuga que se estaría gestando al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, lugar donde permanecen recluidos algunos de los principales cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá y quienes hacen parte de la suspendida mesa de paz total del actual Gobierno nacional.

De acuerdo con la alerta, desde las comunas de Medellín se estaría planeando la fuga, con el apoyo de conductores y motocicletas de alto cilindraje que estarían listas para sacar de la cárcel a los capos más peligrosos del Valle de Aburrá. Algunos de estos delincuentes actualmente purgan penas que van desde los 14 hasta los 36 años de prisión por diferentes delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir, secuestro agravado, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.

Según la información recibida, dicho plan se ejecutaría en los próximos días, justo antes de la posesión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien ha manifestado públicamente que durante su gobierno no habrá mesa de paz total ni beneficios para los cabecillas de grupos armados. Precisamente, esta posición habría motivado a estos sujetos a buscar alternativas de fuga.

“¿Y por qué ahora? Porque saben que se les acabó el paseo. Ahí adentro están alias «Douglas», «Carlos Pesebre», «Tom», «Lindolfo» jefes de estructuras que hoy controlan comunas enteras de esta ciudad. Prefieren huir por un hueco que quedarse a enfrentar a un Gobierno que sí los va a hacer pagar cárcel de verdad” aseguró Alejandro De Bedout.

Ante la gravedad de la situación y las implicaciones que este posible plan de fuga representaría para la seguridad de Medellín y el Valle de Aburrá, Alejandro De Bedout, en calidad de ciudadano y presidente del Concejo Distrital de Medellín, puso en conocimiento de las autoridades competentes esta alerta e instó a los organismos encargados a adoptar las medidas necesarias para evitar que este presunto plan llegue a ejecutarse.

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“Si quieren fugar antes del 7 de agosto, fecha en la cual está prevista la posesión de Abelardo De La Espriella. Le exijo a la Fiscalía que actúe YA. No mañana, no la próxima semana: AHORA. Porque estos bandidos ya lo tienen claro: se les acabó el paseo, ya no va a haber premio como el que les dio el Gobierno de Petro. Ese «hotel cinco estrellas» con celular, con licor, con negociación y beneficios, se termina el 7 de agosto — y ellos lo saben mejor que nadie” Concluyó el presidente del Concejo Distrital de Medellín.