Alejandro Char es el segundo candidato que lidera la intención de voto a la Presidencia de la República

Luego de la polémica que se generó tras las declaraciones de Aida Merlano, en las cuales no solo se conoció la relación sentimental que sostuvo con el precandidato a la presidencia Alejandro Char, y de los presuntos señalamientos sobre corrupción electoral en la costa Caribe, parece ser que en lugar de opacarlo, sirvieron para mejorar su imagen, e incluso ubicarlo en el segundo lugar en la intención de voto de los colombianos.

Así quedó evidenciado en la más reciente encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica -Celag-, en la cual, se ubicaron los precandidatos a la Presidencia de la República con más intención de votos.

En ese sentido, Alejandro Char se ubica en el segundo lugar con un porcentaje del 11,3%, por debajo del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro que tiene un porcentaje de 28,1%. En el tercer lugar se ubica Sergio Fajardo con un 7,2%, seguido del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández con un 4,1%, Alejandro Gaviria con un 3,4%, Óscar Iván Zuluaga con 3,2%, y Federico Gutiérrez con 2,2%.

Además, respecto a la intención de voto de los candidatos por colaciones, Alejandro Char ocupó el primer lugar por el Equipo por Colombia, con un porcentaje del 14,6%, seguido de Federico Gutiérrez con un 2,2%, John Milton Rodríguez con un 1,0% y finalmente, Enrique Peñalosa con un 0,1%.

En la encuesta también se evaluó la intención del voto en blanco, el cual obtuvo un porcentaje de 11,8%, No Votaría con un 15,1%, y No sabe No Responde con un 10,1%.

