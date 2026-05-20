Alejandra Sucelyn desapareció en Medellín

Resumen: Alejandra Sucelyn Sánchez Contreras es una mujer de 20 años, de nacionalidad venezolana. Se identifica como mujer y corresponde al sexo femenino. La información disponible corresponde a un registro descriptivo relacionado con su caso.

Alejandra Sucelyn Sánchez Contreras es una mujer de 20 años, de nacionalidad venezolana. Se identifica como mujer y corresponde al sexo femenino. La información disponible corresponde a un registro descriptivo relacionado con su caso.

Dentro de sus características físicas y particulares, se reporta que no hay información registrada sobre sus prendas de vestir o accesorios al momento de la referencia. Como señal particular, presenta un lunar pequeño de color negro ubicado en el pecho, el cual puede ser un rasgo distintivo para su identificación.

La desaparición ocurrió el 29 de abril de 2026 en el barrio Villatina, en Medellín, Antioquia. Este dato ubica el hecho en un sector específico de la ciudad, siendo la última información conocida sobre su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes