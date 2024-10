Alejandra Serje «tengan cuidado con valet parkig» es la alerta ciudadana que hace la presentadora desde Bogotá al ser victima de hurto.

Basada en una historia que le sucedió a una amiga, Alejandra Serge compartió en sus historias un robo. “Tengan mucho cuidado, la inseguridad está a flor de piel. (…) Mi amiga acaba de pasar un terrible suceso, se fue a uno de los restaurantes más reconocidos aquí en Bogotá con servicio ‘valet parking’, todos lo hemos usado, sentimos que nos brinda seguridad para nuestros vehículos. (…) Ella come delicioso y cuando va a pedir su carro no aparece. (…) Ellos le dicen que dejaron la llave en el parqueadero; los del restaurante se lavaron las manos. Se supone que ellos estudian al que van a contratar”. Así que esta denuncia y alerta ciudadana deja en el panorama que se debe saber a quién se le entregan los vehículos en las afueras de prestigiosos restaurantes y si responden ante robos. Denuncias como las que hace Alejandra Serge se han vuelto repetitivas y es mejor no dar papaya en esta temporada decembrina.

EN VIDEO ALEJANDRA SERGE «TENGAN CUIDADO CON VALET PARKING»

NO TODOS LOS VALET PARKING SON MALOS

Cabe destacar como dice Alejandra Serge que no revela el nombre del restaurante a lo mejor se les escapa que no tomaron las medidas pertinentes, a la hora de contratarlos y el problema es de quienes ofrecen con un personal no calificado. Y no todas las empresas de Valet Parking son malas. Por lo que simplemente es saber que respaldo los avala para estar prestando el servicio.

