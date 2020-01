Alejandra, la chica ‘trans’ que superó la drogadicción y trabaja en el Concejo de Medellín

Más de un año duró el proceso de resocialización en las Granjas Somos Gente, y después de ser habitante de calle por 6 años, Alejandra Maya comenzó un nuevo reto: formar parte del equipo de trabajo del presidente del Concejo Luis Bernardo Vélez, para apoyarlo en la labor de Recuperar lo Social en Medellín.

La transformación de Alejandra inició en su adolescencia, cuando sus sueños fueron más grandes que el miedo al rechazo. “Era algo que estaba en mí y no podía seguir reprimiendo”, afirma.

Nació en un cuerpo que no sentía propio, desde los 5 años se sentía mujer, pensaba como mujer, y fue a sus 13 años cuando decidió llamarse Alejandra y comenzar de cero. Pero en el proceso no todo fue color de rosa. El miedo, la inseguridad y los vacíos emocionales la llevaron a conocer otro mundo oscuro que parecía no tener fondo, en el que la rumba y los vicios ganaron el protagonismo.

Las calles del centro de Medellín se convirtieron en su hogar, y los vicios, su refugio. Cuando cumplió la mayoría de edad conoció la Casa de la Diversidad y Género de la Alcaldía de Medellín donde comenzó otro proceso de transformación.

Allí hizo el trámite jurídico con el nombre, ingresó a Centro Día y finalmente le presentaron las Granjas Productivas, un programa creado y promovido por Luis Bernardo Vélez cuando fue Secretario de Inclusión, para ciudadanos que tienen la conciencia y voluntad de cambiar y resocializarse.

“Nos alegra mucho contar con Alejandra, ella demostró que sí se podía y hoy va a trabajar con nosotros y la vamos a acompañar. En el Concejo, como entidad de democracia y participación, tenemos que demostrar con hechos que respetamos la diversidad y valoramos las capacidades”, afirmó Luis Bernardo Vélez.

Alejandra ahora hace parte de la unidad de apoyo de la presidencia del Concejo como secretaria, y está lista para trabajar por una ciudad incluyente, social y de oportunidades. Cortesía Concejo de Medellín – Mariana Benincore.