La modelo y presentadora dice que no ha dado ni dará entrevistas al respecto.

En la mañana del miércoles 21 de febrero de 2024, se conoció la muerte del empresario y consultor Roberto Franco, que fue asesinado por unos sicarios mientras entraba a su oficina. Su exesposa, la modelo y presentadora Alejandra Isaza, se pronunció sobre la situación.

En su cuenta de Instagram, Alejandra Isaza se pronunció con un mensaje para sus seguidores : “Respecto a las noticias que están circulando, he recibido varias llamadas de diferentes medios de comunicación. Por el momento no he dado, ni pienso hacer ningún pronunciamiento a los medios”.

Además, en su pronunciamiento, la modelo dejó ver que este es un momento difícil para la familia de Roberto Franco, para su hija y para ella, y pidió respeto y prudencia.

La pareja se había separado en enero del año 2021, luego de que sufrieran diferencias irreconciliables. Pero el camino que siguió se tornó tedioso cuando empezaron a pelear la custodia de su hija.

Lea también: “No fue una fue un simple amotinamiento, fue una fuga programada con ayuda desde afuera”: Fico Gutiérrez habló del asesinato del policía en Medellín

Según contó la modelo y presentadora, vivieron momentos de tensión cuando el empresario quiso reclamar la custodia de su hija. A pesar de que finalmente Alejandra pudo ganar la custodia, toda esta situación le afectó en el ámbito físico, laboral, moral, mental y económico.

Más noticias de Colombia