El artista vallenato, Aldair Jiménez ya habría interpuesto una denuncia en la Fiscalía.

Se trata de un joven cantante de ese género musical que pasó por el concurso de Caracol Televisión, como se lee en su perfil de Instagram.

El exparticipante de ‘A otro Nivel’ en el año 2017 denunció ante la Fiscalía un presunto abuso policial del que habría sido objeto durante un procedimiento de las autoridades, cuando se movilizaba en un vehículo por una calle de Barranquilla.

Aldair se acercó hasta las instalaciones del ente acusador en la capital de Atlántico para interponer la queja ante esa autoridad por el presunto delito de concusión y abuso policial, falla en la que habrían incurrido varios patrulleros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al momento de requerirlo en vía pública.

Así publicó en sus redes sociales: «Este es el video que hasta el momento he podido conseguir, se alcanza a notar como varios miembros de la @policiadecolombia @policiabarranquilla después de apuntarme con un arma de fuego, me bajan del vehículo, me requisan y me esposan sin razón alguna como si yo fuera un delincuente, ojalá y pueda encontrar otro video donde se vea más claro y dar con los policías que hicieron este mal procedimiento conmigo».

Según el testimonio del cantante, él se trasladaba en su carro el pasado 28 de febrero por la Avenida Murillo con carrera octava con destino hacia su vivienda ubicada en el sector de Alameda del Río.

Cuenta el joven artista vallenato, que de un momento a otro, escuchó el sonido de unas sirenas, a lo que reaccionó disminuyendo la velocidad de su carro.

Transcurridos unos minutos, observa que una camioneta van de la Policía lo intercepta. De acuerdo con su versión, uno de los uniformados que iba en el vehículo le apuntó con un arma de fuego y le pidió que se bajara del auto.

“Pensé que iban a robar el carro personas disfrazadas de policías y por eso coloqué el vehículo en movimiento para que otras personas pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo”, expresó Aldair al medio antes citado.

Agrega el cantante que enseguida los patrulleros le pusieron esposas y le informaron de que estaba capturado: “No sabía qué estaba pasando en ese momento ni de qué se me estaba sindicando, pues jamás he delinquido”.

Lo más grave que relató el cantante es que presuntamente los policías le habrían exigido dinero para dejarlo tranquilo: “Me metieron al carro al carro policial obligándome a entregarles lo que llevaba en ese momento, que era la suma de 60 mil pesos para dejarme en libertad”, afirmó el exconcursante del ‘reality’.

Por último, Aldair Jiménez aseguró que producto del arresto sufrió algunas lesiones en sus muñecas por el maltrato de las esposas que le pusieron los uniformados.

Por el momento, la Policía de Barranquilla no se ha referido al caso de manera oficial.

