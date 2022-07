in

El cantante colombiano de boleros Alci Acosta se retira de la música a sus 83 años de edad, y se despide de sus fanáticos con el lanzamiento de la canción “Adiós escenarios”.

El tema lanzado recientemente, arranca sus líneas diciendo “Adiós, me voy de los escenarios, ya son muchos calendarios, un descanso quiero yo, quiero una vida tranquila, no está mi esposa querida, sentimiento tengo yo”.

Aunque el cantante ya había hablado para algunos medios sobre su retiro este año, la noticia fue confirmada por su hijo Checo Acosta, quien además es el compositor de la mencionada canción, y quien aseguró que su padre cumplirá la gira que ya está programada en Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

“A ustedes que viven sus emociones, aquí dejo mis canciones y también dejó mi voz. Quisiera vivir en el escenario, aunque ya no es necesario, aquí me despido yo”, continua la letra de la canción.

Alci Acosta será sometido a cirugía

Además del agotamiento por más de 50 años de carrera, el cantante asegura que una de las razones por las que se retira, es porque presenta problemas de salud y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en el brazo derecho.

“Retirarnos con honor, haciendo las cosas bien. No retirarme cuando ya mi voz no me salga cuando se olviden las letras. Queremos retirarnos a tiempo”, dijo el bolerista en una entrevista.

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes conocido como Alci Acosta nació en Soledad (Atlántico), el 5 de noviembre de 1938, y es reconocido por temas como “Porque se fue” “La copa rota” y “No renunciare”.