Melbourne (Australia), 17 ene (EFE).- El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, explicó en la rueda de prensa posterior a su victoria en primera ronda del Abierto de Australia, ante el francés Richard Gasque,t que salió contento en general por el partido.

"He tenido muchas oportunidades de break en el primer set que no he aprovechado. Es normal después de dos meses sin competir. Además, los primeros partidos son un poco más difíciles. Me ha ayudado mucho en esta primera ronda tener estos problemas", agregó en alusión a sus dificultades por cerrar un punto de rotura después de desperdiciar nueve de ellas en la primera manga.

"En la mayoría de partidos necesito muchas oportunidades para hacer los breaks, es algo que quiero mejorar. Aunque también estoy mejorando el que no me afecte e ir hacia adelante punto a punto", agregó un Alcaraz que se medirá en la próxima ronda al italiano Lorenzo Sonego.

"No me gusta tener el cara a cara negativo con nadie. Eso me incentiva para intentar empatar. Viene de ganar a (Daniel) Evans. Es un jugador muy peligroso con grandes tiros. Toca seguir mejorarando e intentar que el 'head to head' sea 1-1", comentó sobre un Sonego que se llevó el único encuentro que disputaron en Cincinnati en 2021.

"Las condiciones de esta noche me han gustado porque no ha hecho mucho viento. Siempre prefiero jugar de día para hacerlo todo a un ritmo bueno, aunque las condiciones tenísticas de hoy no han estado mal", argumentó el murciano que acabó su partido pasadas las once y media de la noche.

"He ido mirando esto en las pantallas durante el partido. Sabía que el primero era algo que tenía que mejorar. Mañana lo trabajaremos en el entreno porque el saque es algo muy imporante", conluyó el segundo cabeza de serie.

