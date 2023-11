Alcaraz: «Decir que estoy al cien por cien sería mentir, pero sí para un buen resultado»

París, 30 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz reconoció que no afronta al cien por cien el último Masters 1.000 del año, el de París, pero señaló que se ha recuperado suficiente de los problemas físicos que le hicieron perderse el torneo de Basilea y que está en condiciones de tener un buen resultado en la capital francesa.

"No voy a decir que estoy al cien por cien, sería mentira en esta época del año. Tras una larga temporada todo el mundo tiene problemas físicos. Siento algo de dolor, pero he recuperado bien esta semana y llego con buenas sensaciones, suficientemente bien para poder hacer un buen resultado", afirmó el número 2 del ránking.

Detalló que no está totalmente recuperado del problema que arrastra en la planta del pie, que le genera "pequeñas molestias", pero dijo que lo nota "menos que antes" y lo atribuyó a la larga temporada.

"Al final, tenemos que jugar con lo que hay, ha sido una temporada muy exigente y los problemas aparecen. Es lo normal, venimos bien, con confianza y jugando a un gran nivel", comentó.

Alcaraz comenzará mañana su conquista del tercer Masters 1.000 de este año, tras haber ganado los de Indian Wells y Madrid, y lo hará frente al ruso Roman Safiullin, 45 del mundo a sus 26 años, que derrotó al francés Alexandre Muller, invitado por los organizadores, por 7-6(4) y 6-3.

Sorprendente cuartofinalista del pasado Wimbledon, el de Podolsk está firmando la mejor temporada de su carrera, sobre todo en pista dura, donde a principios de año ganó el "challenger" de Koblenz y donde el mes pasado alcanzó la final de Chengdu, derrotado por el germano Alexander Zverev.

Alcaraz llega a un torneo que no se le ha dado bien, cruelmente eliminado en 2021 en octavos por el francés Hugo Gaston, aupado por un público entusiasta que se cebó con el español, que entonces tenía solo 18 años, y que el año pasado tuvo que abandonar con problemas de espalda cuando afrontaba en cuartos al danés Holger Rune.

"Estoy muy entusiasmado con jugar. No tengo buenos recuerdos, pero trato de olvidar todo lo que pasó en el pasado. En 2021 no tuve un buen torneo, el año pasado superé rondas, espero mejorar este año. no voy a pensar en los años pasados, me concentro en este año, en las sensaciones en la pista, que son muy buenas, por eso he decidido venir al torneo", indicó el español.

Con su objetivo declarado de auparse al número 1 del mundo al final de temporada, el español llega al torneo con la ambición de ganarlo, que es la mejor forma de acercarse a esa meta, que después tendría que rematar en el Masters de Turín, que reúne a los 8 mejores del año.

"Vamos a intentar ganar el torneo, quedan dos torneos y tengo que hacerlo lo mejor posible aquí y en Turín. Trato de mejorar cada día para tener un nivel muy alto y tratar de ganar el torneo", indicó.

Su rival por ese puesto es el serbio Novak Djokovic, que con cinco títulos es el tenista más laureado bajo el techo de París, pero Alcaraz también aseguró que hay otros jugadores en un buen momento que son candidatos al título final en esta cancha.

"El cuadro está muy abierto y muchos jugadores puede ganar el torneo", dijo Alcaraz, que citó al italiano Jannik Sinner y al ruso Daniil Medvedev.

El español se entrenó este domingo con Djokovic, una imagen que fue muy comentada.

"Era la mejor forma de prepararse para este torneo, entrenar con el mejor. Lo hablamos antes de llegar a París, nos preguntamos si podíamos entrenar juntos y lo hicimos. Él ganó. Espero que sea solo en el entrenamiento", comentó.

Alcaraz destacó la buena relación que tiene con el serbio pese a la rivalidad en la cancha.

"Tenemos un trato muy agradable, es una persona maravillosa, da gusto a hablar con él. No me da consejos, al final estamos peleando por los mismos objetivos, pero hablamos de otras cosas, del circuito, de cosas que se pueden hacer mejor, de otros deportes, le pregunté por la final de rugby en la que estuvo. Al final jugamos al futtenis. Son momentos muy buenos los que tenemos fuera de las pistas. Es agradable estar con él", comentó.

Por: EFE