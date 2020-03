Alcaldía responde a los rumores de un toque de queda o de militarizar Medellín por coronavirus

Por redes sociales ha comenzado a circular información que indicaría una posible militarización de Medellín e incluso, la ejecución de un toque de queda para evitar la propagación del coronavirus, y ante todos estos rumores, la Alcaldía salió a responder si es verdad o no.

A través de un comunicado, la administración municipal indicó que en “ningún momento se ha previsto la imposición de medidas restrictivas como el ‘Toque de queda’, ni mucho menos la militarización de la ciudad para evitar la libre circulación de los habitantes. En cualquier caso y de acuerdo con el avance de la contingencia, se han tomado medidas preventivas, que pretenden evitar la propagación del virus y enfrentar de manera responsable la atención de los afectados, de acuerdo con la Emergencia Sanitaria antes declarada”.

Con esta declaración, invitan a no caer en falsas noticias que se propagan por las redes sociales e invitan a la comunidad a no difundir información que no salga por los canales oficiales de la Alcaldía