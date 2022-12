[VIDEO] Ponga cuidado a lo que come o bebe en la temporada navideña, evite una intoxicación

in

Para la época decembrina, de festividades y esparcimiento familiar, la Secretaría de Salud entrega recomendaciones para prevenir la intoxicación por consumo de alimentos o bebidas alcohólicas, con el fin de compartir espacios seguros.

Recomendaciones por parte de la Alcaldía

Las enfermedades transmitidas por alimentos son comunes y pueden provocar serios problemas de salud. Por eso, es fundamental adoptar algunas medidas básicas para prevenirlas, la Alcaldía de Medellín enumera las siguientes:

– Lavar las manos, siempre, con agua y jabón antes de comer, de preparar alimentos o después de ir al baño.

– Limpiar y desinfectar las áreas y utensilios antes y después de preparar los alimentos.

– Proteger comestibles y áreas de cocina de insectos, mascotas y otros animales.

– Botar la basura en bolsas y recipientes con tapa.

– Lavar las frutas y verduras, especialmente si se comen crudas.

«Si vamos a ir a un establecimiento abierto al público, verificar que haya sido visitado por nosotros, la autoridad sanitaria. Nosotros, cuando visitamos un establecimiento, lo identificamos con unos adhesivos de colores que pueden ser verde, amarillo o rojo. ¿A cuál no voy a entrar? Al establecimiento que tenga el adhesivo rojo. Esto significa que es un espacio que puede tener factores de riesgo o que hay malas condiciones en el manejo de alimentos y nos puede generar una enfermedad transmitida por los alimentos», explicó la líder de proyecto de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud, Luz Bibiana Gómez.

Igualmente, si se va a comprar alimentos en dicho espacio, observe bien las condiciones higiénicas. Si las características del alimento no son adecuadas por color, olor y sabor, no lo consuma. En caso de presentar síntomas que hagan sospechar de una enfermedad transmitida por alimentos, acercarse cuanto antes a un centro de salud para ser evaluado.

Asimismo, en temporada de fin de año, se aumenta el riesgo de intoxicación por consumo de metanol. Este es nocivo y puede ocasionar daños como pérdida de la visión o, incluso, la muerte. Estos casos requieren manejo hospitalario por lo cual, ante la sospecha, se debe consultar rápidamente. La Alcaldía señala:

– Se recomienda comprar el licor en lugares reconocidos o sitios confiables.

– Revisar la botella o empaque verificando que los sellos y bandas de seguridad no hayan sido manipulados, y que las estampillas y la tapa estén en buen estado.

– En caso de que el envase sea de cartón, con cubierta interior en aluminio, se debe revisar que las pestañas estén bien pegadas.

-Verificar que el rotulado contenga, entre otra información, el registro sanitario (no es válido el registro sanitario en trámite), así como que el lote sea claro, visible y legible. No debe presentar enmendaduras, sobreescrituras o impresiones defectuosas. También, debe tener el nombre y ubicación del fabricante y la graduación alcohólica.

– Al pasar el dedo por ella, si se destiñe, se borra o despega fácilmente, se debe rechazar el licor y denunciar el hecho.

Ante cualquier síntoma de alarma como diarrea, dolor abdominal o de cabeza, después de consumir alimentos o bebidas alcohólicas, se recomienda consultar al médico de confianza o asistir a la entidad hospitalaria más cercana.

