¡Estudiante preste atención! Alcaldía de Medellín abre convocatoria para practicas universitarias

Hasta el 5 de octubre de 2022, la Alcaldía de Medellín tiene abierta la convocatoria de prácticas académicas para el primer semestre de 2023, bajo las modalidades Excelencia y Específica.

Los estudiantes de programas académicos profesionales, tecnologías y técnicas laborales pueden postularse a través de los formularios de inscripción alojados en el micrositio del Centro de Prácticas del sitio web de la Alcaldía de Medellín: https://bit.ly/3SujJGA

“Desde la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín, invitamos a los universitarios de instituciones de educación superior, públicas y privadas, y de educación para el trabajo y el desarrollo humano del Área Metropolitana, a inscribirse en las plazas disponibles para hacer sus prácticas académicas”, expresó la secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Vanessa González.

El programa de prácticas cuenta con dos modalidades: Excelencia y Específica. En la primera, se requiere un promedio acumulado de 3.8, la duración máxima de la práctica es de cinco meses, con una jornada semanal de 40 horas, es decir, tiempo completo, por lo que se otorga un auxilio económico de un (1) SMMLV, cumpliendo con la Ley 2043 de 2020.

En la segunda modalidad, Específica, no se exige promedio académico, la práctica tiene una duración establecida según los reglamentos y normativa de la respectiva institución educativa en la que se encuentre matriculado el estudiante; el horario flexible de común acuerdo con un tutor.

El Centro de Prácticas de la Alcaldía de Medellín es un programa que ofrece a los estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas, y de educación para el trabajo y el desarrollo humano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá la posibilidad de complementar su proceso teórico-práctico, enfocándose en el servicio público y el compromiso social.

“Me he encontrado con un excepcional ambiente laboral, el cual maximiza mis valores como persona y me potencializa como profesional. De manera específica, mis prácticas me han servido como herramienta para entender mi profesión y para enfocarla en el servicio a la ciudadanía”, mencionó Brayan Darío Moreno Restrepo, estudiante de Derecho y practicante de Excelencia en la Subsecretaría de Gestión Humana.

Esta iniciativa aporta al Plan de Desarrollo 2020-2023, como parte de la Reactivación Económica y Valle del Software, y la Creación de Oportunidades para la Ciudad, brindándole a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus prácticas en una entidad pública vanguardista y reconocida dentro y fuera del país, y donde a través de sus diferentes competencias y habilidades aportan a la construcción de la Medellín Futuro.

