[VIDEO] Así quedó la Alcaldía de Medellín tras la entrada violenta de algunos indígenas

En videos se evidencian los destrozos dejados por un grupo de indígenas que ingresó violentamente a las instalaciones del Centro Administrativo Distrital de Medellín.

Los miembros de la guardia indígena, acompañados de menores de edad y mujeres embarazadas, llegaron al lugar rompiendo puertas, vidrios, televisores, y otros objetos que encontraron a su paso.

Los daños, quedaron grabados en video, uno de ellos publicado por el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, quien lo publicó en Twitter acompañado del texto:

“Este es el estado actual del CAD. Aún hay presencia de la comunidad indígena, al menos 400 personas, hay muchas niñas y niños, mujeres embarazadas e incluso animales de compañía”, escribió.

Este es el estado actual del CAD. Aún hay presencia de la comunidad indígena, al menos 400 personas, hay muchos niñas y niños, mujeres embarazadas e incluso animales de compañía. pic.twitter.com/BKegWSFq4M — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) February 22, 2023

Recordemos que una de las motivaciones de los indígenas para llegar hasta allí, fue que los dejen trabajar en las calles de la ciudad para poder sostener a sus familias.

Sobre lo que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero escribió en Twitter: “Se realiza una protesta a la que no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”, manifestó el mandatario.