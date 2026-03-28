Alcaldía de Medellín desmiente ciberataque: «Sistemas operan con normalidad»

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Resumen: Tras rumores de filtración de datos, el Distrito confirmó que su portal web funciona con normalidad y no hay plataformas comprometidas. ¡No caigas en noticias falsas!

Minuto30.com .- La administración distrital salió al paso de las versiones que circularon en plataformas digitales, especialmente tras reportes de cuentas especializadas en ciberseguridad como DarkWeb Informer y Vercet Analyzer, que sugerían una filtración de datos sensibles por parte de un grupo denominado NyxarGroup.

Tras una auditoría realizada por los equipos de tecnología de la Alcaldía, el Distrito fue enfático en señalar que no existe ningún ataque en curso ni evidencia de que el portal institucional medellin.gov.co haya sido comprometido.

“Queremos reiterar un mensaje de tranquilidad: los sistemas institucionales se encuentran operando con normalidad y bajo monitoreo permanente”, informó la Alcaldía a través de sus canales oficiales.

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Investigan el origen de los rumores

Aunque la administración asegura que la integridad de la información financiera y ciudadana está a salvo, se ha iniciado una investigación detallada para establecer el origen de la información falsa. Los reportes externos hablaban de una supuesta filtración de registros financieros, cuentas por cobrar y datos de identificación de ciudadanos, versiones que el Distrito ha calificado como infundadas tras las validaciones técnicas.

La Secretaría de Innovación Digital mantiene el monitoreo preventivo para garantizar que los trámites y servicios en línea continúen prestándose sin contratiempos durante este fin de semana.