Administración Municipal acompaña actuaciones institucionales tras hallazgo de dos personas sin vida en Sabaneta

Vía que lleva al Parque de las Mascotas en Sabaneta, donde fueron hallados los cuerpos de un joven y una menor, con heridas por arma blanca. Foto: Minuto30.com

Minuto30.com .- La Administración Municipal de Sabaneta, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, informa a la ciudadanía que, en horas de la mañana de este martes, las autoridades atendieron un procedimiento en el Parque de las Mascotas, ubicado en el sector de Aves María, luego de que la línea de emergencias 123 recibiera un reporte sobre el hallazgo de dos personas sin signos vitales en una zona verde del lugar.

Una vez conocido el caso, la Policía Nacional activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, aseguró el lugar de los hechos y permitió el ingreso del personal de Policía Judicial (SIJIN), encargado de realizar la inspección técnica y el recaudo de los elementos materiales probatorios necesarios para el desarrollo de la investigación.

Como resultado de las actuaciones iniciales, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas, un hombre y una mujer. Culminada la inspección técnica, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes que hacen parte del proceso investigativo.

De manera articulada, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, ha acompañado el procedimiento y mantenido coordinación permanente con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades competentes para adelantar las actuaciones judiciales y forenses correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades judiciales, la inspección técnica realizada en el lugar orienta la investigación hacia un presunto caso de homicidio seguido de suicidio. Así mismo, la principal línea de investigación estaría orientada a establecer si los hechos guardan relación con un conflicto de carácter personal.

No obstante, estas hipótesis continúan siendo objeto de verificación y será la Fiscalía General de la Nación la entidad encargada de establecer, con base en los elementos materiales probatorios y los resultados de Medicina Legal, las circunstancias definitivas de lo ocurrido.

La Administración Municipal lamenta profundamente este suceso y expresa su solidaridad con las familias y personas cercanas a las víctimas.

Asimismo, reitera su compromiso de continuar brindando el acompañamiento institucional requerido y mantener la articulación con las autoridades competentes hasta el total esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, la Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía para permitir el desarrollo de las investigaciones, abstenerse de difundir información no verificada y acudir únicamente a los canales oficiales para conocer los avances del caso.