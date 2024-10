El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y representantes de la plataforma Airbnb, firmaron acuerdo de buena voluntad para el turismo responsable en la ciudad.

La firma se dió luego de una reunión entre el mandatario y los miembros de la empresa internacional para el arrendamiento de viviendas en renta corta.

«Queremos un turismo de valor agregado, queremos que vengan las familia a conocer Medellín, no queremos y no toleramos aquellos que vienen a temas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, condenamos eso. No queremos el turismo que viene a ver a nuestras mujeres como una mercancía o al tema de drogas», manifestó el alcalde de los medellinenses.

Gutiérrez dio a conocer algunos de los alcances del acuerdo y la empresa manifestó su compromiso con la ciudad para luchar contra la explotación sexual y la trata de personas.

