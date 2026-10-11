Resumen: La Alcaldía destacó de nuevo la importancia del sistema de alertas tempranas en este evento. Según el Distrito, su activación, la participación ciudadana y la respuesta inmediata permitieron salvar vidas, pues las comunidades salieron a tiempo ante las crecientes y se ubicaron en lugares seguros

Alcaldía de Medellín ha entregado más de 800 ayudas a 330 familias afectadas por las lluvias

La Alcaldía de Medellín informó que ya ha entregado más de 800 ayudas a 330 familias, equivalentes a 853 personas, afectadas por las lluvias del viernes 9 de octubre en La Iguaná, Blanquizal, El Pesebre, Olaya y El Morro. Según el Distrito, las labores en territorio ya registran un 90 % de retiro de material de las vías.

De acuerdo con el boletín oficial, alrededor de 400 personas de la Administración Distrital siguen activas en las zonas afectadas. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se coordina la respuesta de las distintas dependencias para atender las necesidades básicas de los habitantes.

Qué incluyen las ayudas

Las más de 800 ayudas entregadas incluyen kits de aseo, elementos para el descanso y paquetes alimentarios. La Alcaldía indicó que también se mantienen equipos de atención psicosocial, en salud mental y física, y que se facilita el acceso a la oferta institucional disponible. Las acciones se realizan en articulación con líderes comunitarios y sociales de estos sectores.

Retiro de material y servicios públicos

El Distrito reportó un avance aproximado del 90 % en la remoción de material, el lavado y el retiro de residuos voluminosos. Hasta el momento se han retirado 425 metros cúbicos: 236 de sedimento y 189 de material voluminoso.

En coordinación con EPM, se restableció el servicio de acueducto en sectores de Pajarito, San Cristóbal, Pedregal y Hamacas, y se recuperó la energía en Guayabal y Cristo Rey. Las cuadrillas continúan trabajando para reactivar el suministro de agua en las viviendas que faltan; mientras tanto, el abastecimiento se garantiza con carrotanques.

Documentos, víctimas y clases

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La administración coordina además una jornada especial con la Registraduría para atender a las personas que perdieron sus documentos de identidad, actividades para el registro de víctimas del conflicto armado y las gestiones para que niñas, niños y adolescentes de los sitios afectados sean trasladados de forma segura a otros lugares, de modo que continúen sus clases sin alterar su ciclo escolar.

El mensaje del alcalde (e)

“Seguimos acompañando a las familias y trabajando juntos con toda la institucionalidad, pero también con la comunidad. A todas las familias queremos decirles que no están solas, que seguimos ahí en el territorio, acompañándolas, atendiendo sus necesidades y trabajando unidos para superar esta situación. Lo más importante siempre es, y va a seguir siendo para nosotros, estar del lado de la gente y proteger sus vidas”, señaló el alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Alertas tempranas y zonas de seguimiento

La Alcaldía destacó de nuevo la importancia del sistema de alertas tempranas en este evento. Según el Distrito, su activación, la participación ciudadana y la respuesta inmediata permitieron salvar vidas, pues las comunidades salieron a tiempo ante las crecientes y se ubicaron en lugares seguros.

Con base en el sobrevuelo realizado en las últimas horas, se establecieron cinco zonas para continuar con la caracterización, las visitas técnicas y el seguimiento a las acciones de asistencia.

Información tomada del Boletín N° 1878 de la Alcaldía de Medellín, del 11 de octubre de 2026.