Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Alcaldía de Cali rescató a dos perritas viejitas y enfermas abandonadas en la Comuna 20

    Durante el operativo, realizado en articulación con la Inspección de Policía, se encontraron dos perritas geriátricas en condiciones de abandono, con bajo estado corporal y afectaciones en su salud.

    Publicado por: SoloDuque

    Alcaldía de Cali rescató a dos perritas viejitas y enfermas abandonadas en la Comuna 20

    Resumen: Durante el operativo, realizado en articulación con la Inspección de Policía, se encontraron dos perritas geriátricas en condiciones de abandono, con bajo estado corporal y afectaciones en su salud.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA), atendió de manera oportuna una denuncia ciudadana por presunto abandono animal en la Comuna 20, reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de los animales en la ciudad.

    Durante el operativo, realizado en articulación con la Inspección de Policía, se encontraron dos caninas geriátricas en condiciones de abandono, con bajo estado corporal y afectaciones en su salud.

    Una de ellas presenta una enfermedad periodontal avanzada y una neoformación cercana a la vulva. Ambas fueron trasladadas al Centro de Bienestar Animal, donde actualmente reciben atención médica integral por parte del cuerpo veterinario.

    maltrato animal abandono animal, cali

    Carmen Elena Domínguez Murillo, directora del CBA, resaltó la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para la protección animal. “Gracias a la denuncia fue posible actuar de manera inmediata. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir reportando estos casos y a recordar que un animal es una responsabilidad para toda la vida”, enfatizó.

    El parte de la autoridad de Policía

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    Tras la verificación en el lugar y el apoyo de la comunidad, se evidenció que los animales llevaban varios días en estado de abandono, presuntamente debido a la condición de salud de su propietaria. Ante esta situación, se recomendó la previsión material preventiva y el traslado de los caninos al Centro de Bienestar Animal.

    De igual manera, se dio apertura a un proceso por presunto maltrato animal, conforme con lo establecido en la Ley 84 de 1989. Se realizará seguimiento para determinar la situación de otros animales presentes en el lugar, así como las medidas necesarias con miras a garantizar su protección y bienestar, incluyendo la posibilidad de encontrarles nuevos hogares.

    La Administración Distrital, liderada por el alcalde Alejandro Eder, continúa fortaleciendo la articulación institucional y el trabajo con la ciudadanía, en el propósito de prevenir el abandono y garantizar la protección de la vida en todas sus formas.

    Aquí más Noticias de Cali

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.