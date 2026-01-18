Resumen: Durante el operativo, realizado en articulación con la Inspección de Policía, se encontraron dos perritas geriátricas en condiciones de abandono, con bajo estado corporal y afectaciones en su salud.

Alcaldía de Cali rescató a dos perritas viejitas y enfermas abandonadas en la Comuna 20

La Alcaldía de Cali, a través de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA), atendió de manera oportuna una denuncia ciudadana por presunto abandono animal en la Comuna 20, reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de los animales en la ciudad.

Durante el operativo, realizado en articulación con la Inspección de Policía, se encontraron dos caninas geriátricas en condiciones de abandono, con bajo estado corporal y afectaciones en su salud.

Una de ellas presenta una enfermedad periodontal avanzada y una neoformación cercana a la vulva. Ambas fueron trasladadas al Centro de Bienestar Animal, donde actualmente reciben atención médica integral por parte del cuerpo veterinario.

Carmen Elena Domínguez Murillo, directora del CBA, resaltó la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para la protección animal. “Gracias a la denuncia fue posible actuar de manera inmediata. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir reportando estos casos y a recordar que un animal es una responsabilidad para toda la vida”, enfatizó.

El parte de la autoridad de Policía

Tras la verificación en el lugar y el apoyo de la comunidad, se evidenció que los animales llevaban varios días en estado de abandono, presuntamente debido a la condición de salud de su propietaria. Ante esta situación, se recomendó la previsión material preventiva y el traslado de los caninos al Centro de Bienestar Animal.

De igual manera, se dio apertura a un proceso por presunto maltrato animal, conforme con lo establecido en la Ley 84 de 1989. Se realizará seguimiento para determinar la situación de otros animales presentes en el lugar, así como las medidas necesarias con miras a garantizar su protección y bienestar, incluyendo la posibilidad de encontrarles nuevos hogares.

La Administración Distrital, liderada por el alcalde Alejandro Eder, continúa fortaleciendo la articulación institucional y el trabajo con la ciudadanía, en el propósito de prevenir el abandono y garantizar la protección de la vida en todas sus formas.

