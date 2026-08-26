Resumen: El alcalde Alejandro Eder ordenó a la Secretaría de Seguridad investigar los abusos contra los damnificados. Las sanciones podrían llegar hasta los 100 salarios mínimos y se habilitó un canal de denuncias.

Alcaldía de Cali anuncia millonarias multas para quienes especulen con precios de arriendos tras el terremoto

Minuto30.com .- En medio de la vulnerabilidad que enfrentan cientos de ciudadanos tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lanzó una severa advertencia contra aquellos que intentan lucrarse a costa de la emergencia.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario local denunció el alza injustificada en los cánones de arrendamiento y anunció medidas drásticas para proteger a las familias damnificadas que buscan un techo temporal.

Instrucciones precisas y multas millonarias

Para frenar esta ola de abusos, el alcalde Eder confirmó que le ha dado instrucciones perentorias a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali para que inicie las investigaciones correspondientes e identifique a los responsables de estas prácticas.

«No vamos a permitir que haya personas inescrupulosas que quieran aprovecharse de la tragedia que están viviendo las familias (…) Las multas pueden llegar hasta por 100 salarios mínimos y vamos a aplicar estas sanciones donde sea necesario», advirtió el mandatario.

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Alianza institucional y canal de denuncias

Además de las acciones locales, el alcalde señaló que la administración municipal está trabajando de manera articulada con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El objetivo de esta alianza es robustecer las medidas de control y garantizar que recaiga todo el peso de la ley sobre quienes pretendan especular con los precios de la vivienda y otros servicios básicos en medio de la tragedia.

Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana y al control social, invitando a los caleños a no guardar silencio ante estos cobros abusivos. Para ello, se habilitó el correo electrónico proteccion@cali.gov.co, donde las personas podrán presentar sus denuncias formales para que las autoridades actúen con inmediatez.