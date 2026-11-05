Resumen: La Alcaldía de Bello entregó la Casa del Maestro Atenea, un espacio de formación y bienestar para los 1.947 docentes del municipio. La obra, ubicada en el barrio Santa Ana, tuvo una inversión cercana a los $1.850 millones e incluye aulas múltiples, auditorio, gimnasio, zona húmeda y zonas verdes.

Alcaldía de Bello entrega a sus docentes la Casa del Maestro Atenea

La Alcaldía de Bello hizo la entrega oficial de la Casa del Maestro Atenea, un nuevo espacio destinado al bienestar, la formación y el fortalecimiento pedagógico de los docentes y directivos docentes del municipio. El inmueble, ubicado en la carrera 56 N.° 43-06, del barrio Santa Ana, está pensado para servir a los 1.947 docentes, directivos, administrativos y comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

La Casa del Maestro Atenea es el resultado de un proceso de mantenimiento, adecuación e intervención integral, adelantado con el propósito de contar con ambientes funcionales, seguros y adecuados que favorezcan el encuentro, la capacitación y el desarrollo profesional del magisterio bellanita.

Se trata de una apuesta de la Administración Municipal por dignificar la labor de los maestros de Bello, que desde ahora cuentan con un lugar propio para reunirse, actualizarse y compartir experiencias alrededor de su ejercicio pedagógico.

El barrio Santa Ana, en la zona central de Bello, será entonces el punto de encuentro del magisterio local: un lugar de fácil acceso para los docentes de las instituciones educativas oficiales, que podrán programar allí sus jornadas de capacitación, reuniones de área y actividades de bienestar durante todo el año.

Una inversión cercana a los $1.850 millones

La obra tuvo una inversión cercana a los $1.850 millones y fue ejecutada por la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Norte, Edunorte. La intervención incluyó trabajos estructurales, arquitectónicos y de urbanismo, así como la adecuación de los espacios académicos, administrativos y recreativos del inmueble, garantizando condiciones óptimas para su uso institucional.

Gracias a estos trabajos, la antigua infraestructura fue recuperada y puesta al servicio de la comunidad educativa, con estándares de seguridad y comodidad para quienes la visiten.

«Un escenario para el bienestar laboral y la actualización pedagógica»

En el acto de entrega estuvieron presentes la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina; el secretario de Educación bellanita, Edgar Callejas Arango; y Jorge Osvaldo Arroyave Ortiz, secretario de asuntos pedagógicos de ADIDA.

«Este espacio se consolida como un escenario que promueve el bienestar laboral, la actualización pedagógica y el fortalecimiento de las prácticas educativas, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal con la calidad educativa y el reconocimiento de la labor docente», afirmó la mandataria bellanita durante la ceremonia.

Las autoridades destacaron que la Casa del Maestro Atenea se suma a las acciones que la ciudad adelanta para reconocer y fortalecer el trabajo de sus educadores, considerados pieza clave del desarrollo de Bello.

¿Qué tiene la Casa del Maestro Atenea?

El nuevo espacio para los maestros de Bello cuenta con:

Plazoleta.

Gimnasio al aire libre.

Senderos peatonales.

Tres aulas múltiples.

Auditorio.

Zona húmeda con dos baños turcos.

Zonas verdes y de recreación para niños y niñas.

Adicionalmente, desde la Secretaría de Educación de Bello se adelantaron las gestiones necesarias para la dotación de mobiliario y equipos, lo que permite que la Casa del Maestro Atenea cuente desde ya con los elementos requeridos para su operación y funcionamiento.

El espacio posee tres televisores, videobeam y silletería para el auditorio, mobiliario de oficina y dotación completa para las aulas, de modo que las capacitaciones, reuniones y jornadas de formación puedan realizarse sin contratiempos.

Una necesidad sentida del magisterio bellanita

La entrega del lugar responde a una necesidad sentida del magisterio bellanita, que estaba contemplada dentro de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, «Juntos Construimos».

Con este tipo de infraestructuras, la administración busca que los docentes tengan espacios dignos no solo para trabajar, sino también para su descanso, recreación y bienestar, en el entendido de que un maestro mejor atendido repercute en una educación de mayor calidad para los estudiantes.

Con la Casa del Maestro Atenea, Bello avanza en la consolidación de infraestructuras que dignifican el ejercicio docente y aportan al mejoramiento continuo de los procesos educativos de la ciudad.