Alcaldesa de Bogotá se retractó de haber señalado al exgobernador Luis Pérez de ‘corrupto’

Por medio de sus redes sociales, Claudia López, se retractó de varias declaraciones que hizo sobre el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, donde lo tildó de corrupto después de ganar en las elecciones de regionales en 2015.

López y Pérez Gutiérrez decidieron no abordar el tema en vías legales y solucionarlo personalmente planteando que se trata de un tema de orden personal y político, por lo que la alcaldesa ‘se echó para atrás’ en sus declaraciones.

“Hace cinco años, en medio de la controversia electoral, hice afirmaciones descomedidas en contra del hoy exgobernador Luis Pérez Gutiérrez de las cuales me retracto”, aseguró la actual alcaldesa de la capital en sus redes sociales.

Además, López planteó que este asunto corresponde a diferencias políticas que deben tramitarse en ese escenario y manteniendo el respeto entre todos, y el exgobernador publicó esta retractación en sus redes.

“Esperaría que se modere, lo que pasa es que el que ha sido corrupto no deja de serlo, esa es la verdad. Me parece que no van a poder ser tan descarados, van a tratar de ser más refinados”, aseguró en 2015 López sobre la victoria de Pérez Gutiérrez, entonces candidato ganador a la Gobernación de Antioquia.