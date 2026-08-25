Resumen: Ligia del Carmen Córdoba Martínez destacó las múltiples visitas del actual mandatario al puerto luego de la emergencia del 10 de agosto y calificó la gestión del gobierno anterior como un "secuestro sistemático y centralista".

Alcaldesa de Buenaventura no escatimó en elogios al presidente De La Espriella: «Esta es la verdadera patria milagro»

Minuto30.com .- En medio de las labores de atención a los damnificados y la recuperación territorial tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba Martínez, entregó unas contundentes declaraciones en las que contrastó el respaldo del actual Gobierno Nacional con el de la administración del expresidente Gustavo Petro.

Durante un encuentro en el marco de la agenda de atención a la emergencia, la mandataria local no escatimó en elogios hacia el presidente Abelardo De La Espriella, destacando su constante presencia en la región pacífica desde que ocurrió el sismo.

«Esta es la verdadera patria milagro»

Córdoba Martínez resaltó la rápida respuesta institucional y el acompañamiento directo de la Presidencia para atender las necesidades urgentes del Distrito Especial.

«¿Cuándo habíamos tenido un presidente que viniera más de 3 veces en menos de 15 días? Esta es la verdadera patria milagro, señor Presidente», expresó con efusividad la alcaldesa, agradeciendo el despliegue del Ejecutivo para mitigar los daños en el puerto.

Fuertes señalamientos al gobierno anterior

En contraste con su agradecimiento al actual jefe de Estado, la alcaldesa aprovechó el espacio para arremeter contra las políticas de la pasada administración de Gustavo Petro. Al referirse al trato que venía recibiendo el territorio, la mandataria fue tajante.

«Estábamos en un secuestro sistemático y centralista», aseveró Córdoba Martínez, reflejando su profunda inconformidad con el modelo de gestión y la falta de atención oportuna que, según ella, padeció la región en el pasado reciente.

Las declaraciones de la alcaldesa evidencian una estrecha alineación entre la administración local y el actual Gobierno, cuya agenda durante las últimas dos semanas ha estado volcada a la respuesta y reconstrucción de los múltiples territorios afectados por el movimiento telúrico en el país.