Alcalde sorprende a contratistas con visitas sorpresa a las obras en la capital

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decidió ponerse el casco y la botas para recorrer a pie y de sorpresa, las obras de mayor impacto en la ciudad y constar personalmente la ejecución de los trabajos de construcción, lo que lo dejó inquieto y molesto.

“Efectivamente estamos en la 68, esta es una obra de 16,71 km en su totalidad con nueve grupos de trabajo, estamos en el grupo 6 de 2.08 km, esta parte de la obra es de más o menos 216 mil millones de pesos y recorrimos de la 44 hasta la mitad del parque Simón Bolívar y no vemos más de 15 trabajadores, no hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando como debería avanzar”, señaló el mandatario distrital.

Le puede interesar: Conductor de ruta escolar en Bogotá, abusó de joven discapacitada por más de un año

Después de verificar la ausencia de obreros y de maquinaria, en compañía de las gerentes de Acueducto y de Transmilenio, al igual que del director de Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el alcalde solicitó conminar al contratista para que la obra avance.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Sigue al canal de WhatsApp de Movilidad

“Le pido al director del IDU que, en esta ceso de esta obra que estamos viendo que no está avanzando, actúe rápidamente, cite al contratista y evalúe que acciones podemos tomar rápidamente para que avance la obra, tenemos que garantizar que las obras se hagan, que los contratistas trabajes y no podemos permitir que se siga atrasando su ejecución”, insistió Galán.

El burgomaestre bogotano aseguró que continuará adelantando visitas de sorpresa a las diferentes obras, para constatar directamente si los contratistas de la ciudad cumplen o no sus obligaciones para entregar las obras de la ciudad.

Más noticias de Bogotá