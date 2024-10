Alcalde de Sonsón logró recursos y ya mejoró la vía que comunica al municipio con La Unión

Después de meses de arduas gestiones por parte del alcalde Juan Diego Zuluaga, se ha conseguido una significativa intervención en la vía que conecta La Unión con Sonsón.

Esta obra es un avance crucial que logra mejorar la conectividad en la región, beneficiando tanto a los residentes locales como al transporte de productos agrícolas.

El alcalde Zuluaga destacó la importancia de esta obra que se finalizó gracias a su gestión ante el Invías, señalando que es consciente de que aún falta, pero que avanzan por buen camino: “Estas intervenciones no son suficientes. No es solo tapar huecos, sino repavimentar toda esta vía que lo necesita. No solo para Sonsón, sino para la región del páramo y conectar con el departamento de Caldas».

Además, reafirmó su compromiso de continuar gestionando ante las entidades competentes para garantizar una vía digna para todos los habitantes de Sonsón.

Esta intervención es un paso esencial en el desarrollo de la infraestructura vial, que ya permitió mejorar la movilidad y también impulsa la economía local a través de un transporte más eficiente.

