Alcalde sobre Emcali: “No pensé que algo tan corrupto fuera verdad”

El escándalo provocado en medio de la Empresa Municipal Emcali y la Unión Temporal AMI, donde aparecen sobrecostos de millones en elementos, ha desatado una ola de indignación en el país, pues muchos se expresan “Cansados de tanta corrupción”.

Dicho escándalo, llevó a la renuncia del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, quien presentó su carta de salida a Jorge Iván Ospina, Alcalde de Cali.

El mismo mandatario, más tarde, aseguró estar asombrado de lo sucedido, añadiendo que no dudará en tomar con inmediatez las acciones pertinentes para resolver este caso.

Además. El alcalde sostuvo en una entrevista, que cuando escuchó la noticia por radio se dirigió de inmediato a la Fiscalía para que tomaran las acciones debidas y que horas después recibió de parte del gerente de Emcali dicha renuncia.

“No se hizo nada antes porque no pensé que algo tan aberrante, tan ruin, tan corrupto fuera verdad. Todos nos sentimos indignados y horrorizados, es algo de no creer”, Manifestó el Alcalde de Cali en entrevista.