“Me alegra saber que la campaña de miedo no dio resultado”: Alcalde de Medellín sobre la caída del dólar

Así como en los últimos meses el dólar presentó el mayor alza de la historia, en los últimos días ha venido consecutivamente con tendencia a la baja.

El dólar amaneció el jueves 13 de abril, con la cotización más baja de los últimos seis meses, abriendo su negociación en $4.430, y en la jornada anterior la divisa inició su cotización en $4.470, precio que no se presentaba desde octubre de 2022.

Ante las cifras, el alcalde de Medellín reveló en su cuenta de Twitter: “Yo también me preocupé cuando vi al dólar subir de esa manera”.

Seguidamente dio su opinión sobre lo que sería una de las razones que influyó en el aumento del precio de la moneda estadounidense: “Me alegra saber que la campaña de miedo no dio resultado. Unidos y sin miedo sacamos este país adelante. Un saludo desde #MedellínValledelSoftware”, agregó.

