[VIDEO] Alcalde de Medellín salió a marchar a favor de las reformas del Gobierno Petro

El martes 14 de febrero fue la fecha elegida por los simpatizantes del Gobierno Petro para marchar en Medellín, y la jornada contó con la participación del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero.

El mandatario hizo presencia, compartió con los manifestantes y caminó junto a ellos en el recorrido desde el Parque de los Pies Descalzos que iba rumbo al Parque de los Deseos o de La Resistencia.

Recordemos que un día antes de la manifestación, el alcalde anunció un consejo de seguridad e informó que participaría de la jornada del 14F.

“Yo particularmente voy a estar en la marcha de mañana, porque este país necesita reformas y el que no crea que se necesitan reformas ha vivido en una burbuja de privilegios que no le ha permitido ver qué pasa en la vida de la gente. Acá hay un drama social de un tamaño impresionante. Mucha gente se queja con razón del número de habitantes de calle en la ciudad, pero no se da cuenta que en los barrios estamos llenos de abuelos que están prácticamente en condición de habitantes de calle, abuelos que nunca se pensionaron, que vivieron la tragedia de los 80 y los 90 donde el desempleo rozaba el 25% y nunca pudieron cotizar, 20 años perdidos por la guerra, por la violencia, los sacó del mercado y muchos otros que han vivido en la informalidad como vendedores ambulantes que jamás se pudieron pensionar y no porque trabajaron menos o por irresponsables, porque no tuvieron oportunidades», dijo en su momento el burgomaestre.

