¡Ya van 138! Alcalde Fico Gutiérrez entregó un espacio digno y de calidad a la comunidad de Santa Inés en Manrique

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presidió la entrega de la cancha de microfútbol del barrio Santa Inés, en Manrique, completamente renovada.

La intervención de este escenario, uno de los más deteriorados que encontró la actual administración, se realizó con una inversión de $639 millones.

El escenario brinda a los habitantes de la zona un espacio de alta calidad para la práctica deportiva. Esta obra beneficia directamente a 20.200 habitantes del nororiente de la ciudad.

La renovación fue integral y se enfocó principalmente en la superficie de juego. La obra incluyó el reemplazo total de la antigua grama sintética.

Esta fue cambiada por una nueva que cuenta con certificación FIFA BASIC y cumple con todas las especificaciones técnicas aprobadas por la FIFA.

Allí Se instaló una superficie con shockpad, un material diseñado para mejorar el desempeño deportivo, aumentar la comodidad de los usuarios y prolongar la durabilidad del césped.

Además de la grama, se ejecutó un mantenimiento exhaustivo del espacio circundante. Las obras complementarias incluyeron el realce del cerramiento, la instalación de una cubierta de nylon, la adecuación de porterías, drenajes, pasamanos, cajas y cárcamos.

También se realizaron labores de rocería, limpieza de zonas verdes y pintura de graderías y muros, garantizando un entorno completamente renovado y seguro para todos los usuarios.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga resaltó la importancia de la transparencia en la inversión de recursos públicos.

«Los recursos que se invirtieron acá son públicos y demuestran que, cuando se gobierna con transparencia, la plata se ve, rinde, las obras se ven y hay beneficio para la comunidad», dijo el alcalde.

El mandatario hizo un llamado a los niños, jóvenes, adultos mayores y a los clubes de vida a cuidar y disfrutar el espacio, el cual fue uno de los más críticos de la zona y que ahora está completamente nuevo gracias a los impuestos ciudadanos.

Esta entrega forma parte del Plan 282-25, la hoja de ruta de la Alcaldía de Medellín para renovar los escenarios deportivos en estado más crítico.

Durante el año 2025, la Alcaldía ha entregado 138 escenarios intervenidos, con una inversión total que supera los $44.328 millones.

Con estas acciones, la administración reafirma su compromiso con el deporte y con la provisión de espacios adecuados para el entrenamiento y disfrute de los ciudadanos.

