El alcalde Fico condenó la liberación del ciudadano chino que fue encontrado con una menor en El Poblado

El alcalde Fico Gutiérrez condenó la liberación del ciudadano chino que fue encontrado con una menor de 14 años en un apartamento en El Poblado, Medellín.

Un juez de control de garantías dejó en libertad al ciudadano chino, identificado como Zhan Liu. Debido a que la defensa argumentó que la menor habría engañado al extranjero con una identificación falsa.

Por la falta de pruebas, no se dio la imputación de los cargos.

Ante esto, el alcalde Fico, mencionó que: «Yo no quiero que esos depravados sigan viniendo a la ciudad, y el mensaje es muy claro también. Créame que, inclusive, ese proceso continúa, no significa que no haya tenido medida de aseguramiento que le haya dictado la justicia es que entonces no hay nada. No, el proceso sigue».

El mandatario afirmó que la lucha continúa con las investigaciones por parte de inteligencia, para prevenir y erradicar la explotación sexual infantil de la ciudad.

Además, invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos en los que niños, niñas y adolescentes están siendo explotados sexualmente.

