En una rueda de prensa, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a los recientes incendios que vive el país y especialmente la ciudad y entregó algunas recomendaciones para enfrentar las condiciones adversas de El fenómeno de El Niño.

“Yo creo que este no es un tema local, este es un tema nacional, un problema serio que hoy tenemos, lo hemos venido viendo en todo el territorio nacional y nosotros queremos ser responsables desde el distrito de Medellín y por supuesto tomar las acciones correspondientes para mitigar la crisis en la que ya estamos”, dijo el mandatario.

El alcalde informó que en lo que va del 2024, solo en Medellín se han presentado 103 incendios forestales.

“Hay dos formas de que ocurra un incendio, una de forma natural cuando vemos por ejemplo que hay un rayo, pero ninguno de los incendios que se han reportado son por causas naturales. Ahí está la mano del hombre: una fogata una botellas, un vidrio o quemas que hacen algunas personas”, dijo el Alcalde.

Además, dijo que la situación no es un juego que las personas deben ser responsables:

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Esto no es un juego, se necesita el compromiso de la comunidad, nada de fogatas, nada de paseos donde dejan botellas o que dejan una fogata medio apagada, nada de fogatas, no se permiten. No es posible que eso ocurra y menos en esta época de sequía donde estamos viendo que los efectos son demasiado graves”, sentenció.

Al final, Federico Gutiérrez agradeció a los 230 bomberos activos que tiene la ciudad, por su servicio y arriesgar su vida, e incluso porque en muchos de los casos han tenido que realizar turnos dobles para atender las emergencias.

Para más noticias de Medellín.