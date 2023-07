Video. «La información fue tergiversada»: esto dijo el Alcalde de Tarso, frente al video donde protagoniza una discusión

Un polémico video difundido en redes, después de la final de la Liga BetPlay el pasado sábado, protagonizado por el alcalde de Tarso, Fredy Alberto Hurtado, su pareja sentimental y su secretario de agricultura, Ignacio Giraldo, evidenciaba una fuerte discusión que terminó en golpes frente a la comunidad y dejó mal parado al Alcalde del municipio y sus acompañantes.

Luego de casi una semana del hecho, el mandatario dio su versión sobre lo sucedido.

De acuerdo con los testigos del hecho, al momento de la discusión se aseguraba que el Alcalde había sido agredido por su pareja frente a su secretario y amigo personal. Además, que la pelea inició luego de que los dos hombres asistieron a un bar a recoger a la pareja del mandatario, por lo que se ocasionó una fuerte discusión entre la mujer y el secretario.

Posteriormente, la discusión se salió de control y la pareja del Alcalde golpeó al Secretario de Agricultura, quien respondió también con golpes frente a Hurtado.

Sin embargo, en una entrevista que otorgó Fredy Hurtado a Blu Radio, el mandatario expresó que la información compartida fue tergiversada con malas intenciones.

Pues aclaró, que en la situación evidenciada, no hubo ningún tipo de agresión de su pareja contra él.

«Estábamos departiendo en un local comercial de Tarso y a altas horas de la noche mi pareja decidió pedirme que nos fuéramos para la casa porque estaba tarde y ya estábamos muy alicorados».

También mencionó que la discusión inició ante el disgusto y la negativa de su secretario, Ignacio Giraldo, a irse del lugar, lo que finalizó con la acalorada discusión entre la mujer y Giraldo, que llegó hasta los empujones y tuvo que ser detenida por la Policía.

“Yo estaba en una actitud muy pasiva, mire que no me veo peleando con nadie ni mucho menos. Solo que al momento de irnos, estas dos personas sí tratan de forcejear, pero era con el firme propósito de irnos para la casa”.

Del mismo modo, Hurtado aclaró que al día siguiente del altercado, los involucrados se disculparon y recalcó que rechaza cualquier manifestación de violencia.

“Soy muy respetuoso con las mujeres y no me perdonaría. Es que ni con otro hombre, yo no he peleado con nadie, menos ella, con quien estamos super bien”.

Fredy Hurtado , alcalde de Tarso, una de las Mil razones por las que mi municipio está tan mal , se convirtió en la caja menor de los Hurtados y el refugio colonizado de toda la familia Hurtado , violentos , politiqueros y tendenciosos . pic.twitter.com/fmjivxtELZ — ANDRES FLOREZ (@andresbertulfo) June 27, 2023

