Resumen: En una contundente operación conjunta entre el Gaula de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró el rescate de dos personas en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín, Antioquia.

Alcalde de Sonsón radica proyectos vitales ante Abelardo de la Espriella en reunión de Empalme Regional

Minuto30.com .- En una jornada clave para el futuro del suroriente antioqueño, el alcalde de Sonsón logró un espacio con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para radicar formalmente una serie de proyectos de infraestructura y seguridad, durante la reunión de Empalme Regional. Si bien la reunión fue calificada de productiva, el mandatario local expresó su preocupación por la compleja situación fiscal de la nación.

La prioridad regional: La vía al páramo

El eje central de la exposición del alcalde ante el presidente entrante y su equipo fue la pavimentación de la vía de acceso a la zona páramo del suroriente antioqueño.

Esta vía, vital para la conectividad y el desarrollo agrícola de la región, está bajo la responsabilidad de Invías. El alcalde solicitó los recursos necesarios para que la entidad nacional ejecute la obra en un tramo crítico de 17 kilómetros. Según explicó, este es un proyecto clave no solo para Sonsón, sino para la integración regional.

Proyectos municipales en Fase 3

Adicionalmente, el mandatario local radicó proyectos específicos para Sonsón que ya se encuentran en fase 3 (licitación/ejecución inminente) y requieren el respaldo financiero del gobierno central:

Construcción de una nueva estación de bomberos para el municipio.

Ampliación del sistema de cámaras de seguridad para combatir la delincuencia en la zona urbana y rural.

Preocupación por el déficit fiscal

Pese a la seriedad que percibe en el equipo de gobierno de Abelardo de la Espriella, el alcalde reconoció la «situación tan compleja del país». Reveló que el presidente y su Ministro de Hacienda informaron que aún no hay claridad sobre los números reales del déficit del gobierno saliente.

«Yo creo que esto va a afectar mucho esa posible ejecución de proyectos», advirtió el mandatario local, aunque destacó la disposición de la administración entrante para «limpiar la casa» y mantener contacto directo con las regiones.

«He visto más veces al presidente Abelardo, sin posesionarse, que al gobierno saliente en dos años y medio que llevo de alcalde de Sonsón» dice Juan Diego Zuluaga.