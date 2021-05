Luego de que se viralizara el video en el que el alcalde de Pereira, Carlos Maya, diera: «Vamos a convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana», el mandatario dijo que sus palabras fueron malinterpretadas en las redes sociales.

Maya salió a ‘aclarar’ lo que dijo el pasado 2 de mayo, luego de que se conociera la muerte del líder estudiantes Lucas Villa. Y es que el mandatario recalcó en su discurso acompañado de la Policía y el Ejército: «Pereira no se detiene y no se detendrá. No la vamos a dejar en manos de los violentos”.

El alcalde de Pereira estuvo hablando con Noticias Caracol, allí aseguró: “Son personas que aprovechan la coyuntura para que a partir de las marchas, atacan los CAI de Policía, establecimientos bancarios y de comercio, y nosotros estamos invitando a ejercer un frente común para garantizar la seguridad ciudadana (…) En ningún momento esa invitación pretende que la población civil se arme”.