En redes sociales se volvió viral la denuncia de un influencer y su familiar, en donde fueron sacados del exclusivo sector Provenza, en El Poblado, Medellín, por la supuesta forma indebida de vestir.

El influencer conocido como José Vásquez, narró que, al intentar ingresar a este popular sector, él y su hermana fueron abordados por hombres uniformados de seguridad privada, quienes les impidieron el acceso.

El joven denunció que los vigilantes alegaron que la joven llevaba una falda demasiado corta.

“Nos están sacando de Provenza dizque porque estamos muy destapados”, expresó, visiblemente sorprendido por la situación.

En el video se puede escuchar a uno de los hombres de seguridad afirmando que estaban infringiendo un supuesto «código de ética del sector» y que solo podrían ingresar si la joven «se bajaba más la falda o se cambiaba de ropa».

El video generó una polémica entre los internautas, quienes se mostraron indignados ante el hecho.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó de «ridículo» el actuar de los vigilantes, aclarando que Provenza es un espacio público.

“La corporación donde están los bares y restaurantes pueden tener vigilancia privada, pero no pueden dictar normas de vestimenta. Ahí se equivocaron”, afirmó el mandatario.

Y agregó: «Se lo he dicho a los dueños de los bares, restaurantes y de las zonas, sigamos trabajando juntos en la seguridad, pero el espacio público es de todos».

Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, comentó que, tras conocer la denuncia, se contactaron con las autoridades del sector para aclarar lo sucedido.

“El espacio público no puede estar restringido ni vetado para nadie a menos que exista una norma vigente, que no es el caso”, destacó Villa, subrayando que no hay códigos de vestimenta en el espacio público de la ciudad.

Los hermanos Mafe y José Vásquez se dirigían a un restaurante para celebrar el lanzamiento de una nueva canción del joven.

Indignados tras el hecho, los jóvenes decidieron alejarse del sitio.

