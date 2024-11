‘¡Yo veré cómo me cuido!’: Alcalde de Medellín ante el retiro del 50% de su esquema de seguridad

Con aviso previo, se cumplió la reducción del esquema de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con la resolución de la UNP (Unidad Nacional de Protección), el esquema de seguridad del alcalde, que hasta ahora contaba con múltiples medidas de protección, fue disminuido en un 50%.

El Gobierno tomó la decisión de retirarle dos carros blindados y se mantendrá solo con una persona de la UNP para su protección.

Federico Gutiérrez expresó su preocupación y descontento con la decisión: “Nos llega ya la resolución de la UNP. Ellos verán, yo aquí voy a seguir hablando, no nos van a callar, háganle, no se preocupen. Yo veo cómo me cuido y cuido a mi familia”, afirmó el alcalde.

A pesar de estos esfuerzos en donde la alcaldía de Medellín presentó una apelación, la resolución final fue mantener solo un vehículo y una persona de la UNP para la seguridad del alcalde.

Cabe recordar que Gutiérrez ha estado catalogado con un nivel de riesgo extraordinario durante varios meses. Este nivel de riesgo había justificado el esquema de seguridad anteriormente.

«Si le pasa algo a mi familia y a mí, es responsabilidad del Gobierno Petro y el presidente Petro en propiedad (…) un país se gobierna para todos, no solo para los que votaron por él», se dirigió Gutiérrez al presidente.

A pesar de este hecho, el alcalde contará con un significativo apoyo por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para asegurar su protección y minimizar riesgos para su integridad.

