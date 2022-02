Procuraduría abre indagación preliminar contra el alcalde de Cartagena por su presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación, abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Cartagena, William Dau, por su presunta participación en política, luego de que se conocieran unos audios donde el alcalde manifiesta su apoyo a dos candidatas de la Cámara de Representantes.

Sobre esta decisión, el alcalde se pronunció al respecto, argumentando que no actuó de forma irregular. «Me entró por un oído y me salió por el otro. La verdad, a mí eso me tiene sin cuidado, yo no he hecho nada malo”, afirmó.

Además, agregó que “los malandrines de aquí de Cartagena, incluyendo a una malandrina senadora, le han pedido que me abran investigación. Pero yo estoy tranquilo, yo en ningún momento he negociado puestos, yo en ningún momento he hablado con nadie”.

Por estos hechos, la Procuraduría evaluará si los sucesos que llevaron a investigar al alcalde de Cartagena, constituyen o no una falta disciplinaria.

