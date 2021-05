Alcalde de Cali pide la presencia del presidente Duque ante la crisis en la ciudad

A través de un video publicado en sus redes sociales el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina solicitó al Presidente Iván Duque la presencia en la ciudad para que instale una mesa de diálogo con los indígenas y la ciudadanía.

Contexto: [Videos] Caos en Cali: Hay enfrentamiento entre indígenas y civiles

El Alcalde precisó, «presidente Iván Duque hay un problema indígena y un paro ciudadano es un problema político de carácter nacional que se escenifica en Cali. Este problema político que no generamos los caleños y que se adelanta en Cali necesita de su visita, de usted y de todo el conglomerado nacional para resolverlo por la vía del diálogo».

Sr presidente @IvanDuque Cali lo recibe, Colombia lo necesita. pic.twitter.com/8bApOr9tnF — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 9, 2021

Sin embargo momentos antes de esta solicitud, el Presidente de la Republica, dio argumentos para no visitar el territorio por el momento, «tengo un gran equipo de gobierno desplegado en la ciudad de Cali, yo he tomado la decisión por prudencia de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza publica que debe estar desplegada en toda la ciudad pero estoy en monitoreo permanente».

El Jefe de Estado, también hizo un llamado a los indígenas a retornar a sus sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía y puntualizó, «en estos momentos lo que más necesita Colombia es que entremos en un proceso de tranquilidad(…) Pero este llamado es a toda la nación: No más violencia, no mas provocaciones, no más bloqueos. Estas situaciones lo único que generan es daño, es afectación a la sociedad».