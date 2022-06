El partido por la tercera fecha 3 del cuadrangular B entre Envigado y Medellín en el Polideportivo Sur estuvo bastante disputado no solo en el terreno de juego sino en la tribuna, que le reclamó a los naranjas “por no dejarse ganar del DIM”.

Es por esto que en la parte final del duelo, la tensión estuvo en lo alto y luego en las ruedas de prensa siguió prendida con los entrenadores de ambos clubes enviándose recriminaciones y mensajes.

Todo empezó con el jugador Felipe Pardo, el cual desde el banco recriminó a los jugadores y al cuerpo técnico del Envigado, razón por la cual el árbitro, Jhon Hinestroza, al minuto 75 le mostró la tarjeta amarilla.

Tras terminarse el compromiso, el DT poderoso Julio Comesaña manifestó: “digo, con todo respeto, qué bueno que así como Envigado nos jugó lo hubiese hecho en los duelos anteriores, porque se jugaron una final, y no pudimos concretar el gol”.

Por su parte, Alberto Suárez, el cual tiene un temperamento más fuerte dijo: “Quiero decirle a Pardo que a mí me paga el Envigado y no el Medellín, y no tiene por qué venirme a increpar porque no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y tiene que ser leal, yo creo que la organización del torneo invierte cientos de millones de dólares como para que unos equipos vengan y amañen un resultado y se tiren una competencia, eso yo no lo voy a permitir”.

“Menos cuando tengo un equipo con 13 canteranos, el 72.25% son canteranos y no puedo exigirles que tienen que ser competitivos y luego decirles que tenemos que perder porque es el Medellín. No, yo soy una persona con muchos defectos, pero tengo una cualidad y es que soy leal a la institución a la que trabajo”, agregó.

Además, el técnico naranja expresó que salieron a ganar el encuentro “porque matemáticamente teníamos opciones y queríamos los tres puntos”.

Así las cosas, Suárez aseguró que independiente de que tengan o no opciones matemáticas, llegarán este jueves al Atanasio en búsqueda de la victoria.

El técnico también indicó: “Envigado es una institución que va a salir a competir, porque somos una empresa formadora de jugadores, por eso al profesor Comesaña le digo, no es que compitamos contra ellos de una forma y contra ellos de otra, salimos siempre respetando al rival, a competirle. Algunos nos dejan jugar de una manera otros no, además de respetarlo lo admiro y cuando uno siente que el rival es grande y superior quiere ganarle y eso no es un pecado, tienen una opción para que el jueves jueguen bien y nos ganen porque nosotros nos vamos a preparar bien para ganarles”.

Cabe mencionar que el segundo partido de este duelo se disputará el próximo jueves, 9 de junio, desde las 8:15 de la noche, en donde Envigado FC visitará a Independiente Medellín por la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Es de resaltar que los naranjas ya se encuentran eliminados mientras que el ‘rojo de la montaña’ pelea por conseguir la primera posición, la cual por el momento ocupa el Deportes Tolima.