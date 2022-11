Emotiva despedida de Alberto Gamero a Juan Pablo Vargas: ¡Qatar lo espera!

in

Tras la victoria de Millonarios 0-1 frente al Junior de Barranquilla, el director técnico Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa en compañía del jugador costarricense Juan Pablo Vargas, al cual le rindió un emotivo homenaje antes de marcharse al Mundial de Qatar 2022 con su selección: Costa Rica.

“Primero, traje a Vargas aquí a la rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones. Es un representante del fútbol colombiano en un Mundial y le quiero dar, como dice uno, Juan, la suerte que necesitan los equipos. Gracias por lo que nos estás dando, gracias por lo que le estás dando al fútbol colombiano y bendiciones en ese Mundial”, manifestó al inicio el samario refiriéndose a Vargas.

El defensa, único representante de la Liga colombiana en la cita orbital, respondió a los elogios de su entrenador, al cual le expresó su gratitud por el apoyo tanto en Millonarios como en Deportes Tolima.

“Muchas gracias, profesor. A mí me honran esas palabras, me llena de mucho orgullo poder decir que soy el único representante del fútbol colombiano, es un deber más grande aún. Le agradezco. Si a alguien tengo que agradecerle aquí en el fútbol colombiano, por lo que he podido lograr y en la selección es a usted”, expresó.

En cuanto a la situación de Millos en el cuadrangular, dijo: “Las sensaciones son muy buenas, todos queríamos venir a ganar a Barranquilla. Fue importante para mí el poder irme un poco más tranquilo, con 4 puntos, sabiendo lo bien que juega este equipo, lo bien que lo hace cualquier jugador que ingresa. Muchas veces se ve un mismo equipo, la intensidad con la que se entrena, con la que se compite, hace que pueda haber otro 11 titular sin ningún problema. Para mí es importante de que cualquiera que le toque pueda hacerlo bien”.

Y añadió: “me da bastante tranquilidad poder irme tranquilo, sabiendo que el equipo va a continuar sobre esta línea y puedo disfrutar de este sueño que hace mucho lo quería vivir”.