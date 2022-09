in

La convocatoria de Andrés Llinás y Álvaro Montero, jugadores de Millonarios, a la Selección Colombia, no cayó para nada bien en el cuerpo técnico del cuadro capitalino que está a horas de una final.

Tanto el arquero como el defensor son piezas clave en el plantel del entrenador Alberto Gamero, quien este lunes habló de cara a la gran final frente a Junior de Barranquilla, en la que posiblemente no pueda contar con estas dos figuras, los cuales estarán con el seleccionado nacional esta noche ante México.

Acerca de este tema, que ha sido bastante polémico en la última semana, el estratega embajador habló y aprovechó para tirar algunas pullas al técnico de la Selección, Néstor Lorenzo.

“Vi que va a jugar Llinás con la Selección y es para nosotros una alegría. Va a jugar con una camada de jugadores importantes. Yo pedí que no me convocarán a Campaz en el Tolima y no lo volvieron a convocar”, expresó.

Y añadió que “yo no voy a decir nada, pero sí espero que ellos sepan mirar si es más importante que jueguen una final o un amistoso. Lo importante es que el chárter no tenga inconvenientes del clima, vamos a preguntarles a Llinás y Montero si se sienten bien para jugar“.

Es de mencionar que Millos pagó por un vuelo chárter para que lleve directamente a Barranquilla a Álvaro Montero y Andrés Llinás, quienes terminan la concentración con la ‘Tricolor’ a la medianoche de este martes en California.

Cabe recordar que la final de ida entre Junior vs. Millonarios se disputará este miércoles, 28 de septiembre, a partir de las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano. El partido de vuelta será en El Campín el próximo 2 de noviembre en el mismo horario.