Alberto Fernández: «No estoy aquí para cargar culpas en otros»

Buenos Aires, 8 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, enumeró este viernes las dificultades que afrontó su Gobierno (2019-2023), que concluye el domingo, pero indicó que no son "excusas" y que no iba a "cargar culpas en otros". "Lo que faltó, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo […]