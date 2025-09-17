Alberto de Jesús Pulgarín desaparecido en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alberto de Jesús Pulgarín Henao es una persona reportada como desaparecida. Su desaparición ocurrió en el municipio de Bello el día 16 de septiembre del año 2025.

Alberto de Jesús Pulgarín Henao es una persona reportada como desaparecida. Su desaparición ocurrió en el municipio de Bello el día 16 de septiembre del año 2025.

Al momento de su desaparición, tenía 69 años de edad. Es un hombre de contextura mediana y estatura de aproximadamente 165 centímetros.

Entre sus características físicas destacan su piel blanca, cabello castaño entrecano, liso y corto, así como ojos de color verde.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes