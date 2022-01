VIDEO: «Los vengalbañiles»: Albañiles parodian película de ‘Avengers’ y se vuelven viral en redes sociales

En redes sociales se hizo viral un video de un grupo de albañiles, quienes promocionan su trabajo parodiando a los superhéroes de la saga ‘Avengers’ de Marvel.

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de la arquitecta de la obra, quien fue la encargada de presentar a cada uno de los albañiles en sus roles de superhéroes.

Así es como en las imágenes se aprecia al ‘Capitán América’, ‘Wolverine’, ‘Thor’, ‘Deadpool’ y ‘Hawkeye’, portando sus herramientas de construcción y listos para «salvar» la obra.

El video se hizo tan popular en la red social, que cuenta con más de 2.9 millones de reproducciones, donde los usuarios los han bautizado con el nombre de Loza Vengers” o “Los vengalbañiles”.

Sin embargo, no todos han sido comentarios positivos, pues algunas personas han manifestado que por estar haciendo videos, no terminan las obras en el tiempo establecido, a lo que la arquitecta y coordinadora de los videos respondió que esto es falso, pues no toma más de 5 minutos hacer este tipo de videos. Además, manifestó que su intención es que se valore el trabajo de los albañiles y se les reconozca como personas importantes.

Así parodiaron los albañiles a los superhéroes de Marvel

