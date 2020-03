Albania envía 30 médicos a Italia: “Los países ricos han dado la espalda”

Albania ha enviado a 30 médicos y enfermeros a Italia para ayudar al país en estos momentos de pandemia del coronavirus, que ha dejado más 10.000 muertos, y el primer ministro albanés, Edi Rama, recordó que su país no puede olvidar cuanto se ayudó y acogió a sus conciudadanos en el pasado.

“Es verdad que todos están encerrados en sus fronteras y países riquísimos han dado la espalda a otros, y es porque nosotros no somos ricos y porque tenemos memoria que no podemos permitirnos no demostrar a Italia que los albaneses no abandonan nunca al amigo en dificultad”, explicó Rama en un mensaje.

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, publicó el mensaje del socialista Rama en las redes sociales con la palabra: “Gracias”.

“Puede que a alguno en Albania le parezca extraño que 30 médicos y enfermeros de nuestra pequeña armada vestida de blanco salgan hoy hacia la primera línea de fuego en Italia”, añadió Rama.

Y añadió: “Pero sé que también allí es como nuestra casa, desde que los hermanos y hermanas italianos nos salvaron, adoptaron y acogieron en su casa cuando en Albanía se quemaba de dolor inmenso”.

“Esta es una guerra que no se puede ganar solos. Y esta guerra es también la nuestra. Italia la tiene que ganar, también para nosotros y para todo el mundo”, indicó.

Durante los años noventa, decenas de miles de albaneses llegaron a Italia en grandes barcos tras la caída de la dictadura y actualmente la población albanesa en el país es de más de 400.000 personas.

La pequeña ayuda albanesa se une a la enviada por China, Rusia, Estados Unidos y también a un equipo médico de 52 personas llegados desde Cuba.

