¡Alarmante! Unicef revela graves cifras de desnutrición en niños indígenas de zonas apartadas del país

La desnutrición infantil sigue golpeando con fuerza a las comunidades indígenas y a las zonas rurales más apartadas de Colombia. Una encuesta aplicada por Unicef en 2024 reveló que en Bagadó, Chocó, el 71 % de los niños menores de cinco años evaluados presenta retraso en talla, una condición asociada a la desnutrición crónica que compromete su crecimiento, su desarrollo y hasta su capacidad de aprender.

El panorama se repite en otros territorios. En Alto Baudó, también en el Chocó, el porcentaje de menores con retraso en talla llegó al 61,9 %, mientras que en Uribia, La Guajira, alcanzó el 41,1 % y en Puerto Carreño, Vichada, el 29,7 %. Se trata de cifras muy superiores a los promedios que registran las ciudades y que evidencian la brecha entre el centro del país y sus regiones más aisladas.

Salua Osorio, especialista de Salud y Nutrición de Unicef Colombia, explicó que los estudios nutricionales realizados en estos territorios muestran graves problemas de crecimiento infantil. La funcionaria advirtió que cerca de siete de cada diez niños evaluados ya presentan consecuencias por el retraso en talla, una condición que puede dejar secuelas de por vida si no se atiende a tiempo, entre ellas dificultades de aprendizaje y de desarrollo físico.

Enfermedades prevenibles siguen cobrando vidas

A los problemas de alimentación se suman enfermedades que podrían prevenirse o tratarse oportunamente, como las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Según cifras preliminares de 2025 del Instituto Nacional de Salud presentadas por Unicef, el Vaupés registró una tasa de 182,1 muertes por cada 100.000 menores de cinco años asociadas a estas enfermedades y a la desnutrición, frente a un promedio nacional de 11,9.

Le siguen el Chocó, con una tasa de 136,9; el Vichada, con 72,3; el Guainía, con 66,8, y La Guajira, con 54,4. En todos los casos, las cifras superan varias veces el promedio del país y confirman que los niños de los departamentos más apartados mueren por causas que en otras regiones se controlan con atención médica oportuna.

Hasta ocho horas para llegar a un centro de salud

Una de las principales dificultades que enfrentan estas comunidades es el acceso a los servicios médicos. De acuerdo con Unicef, algunas familias deben caminar hasta cuatro horas y luego viajar otras cuatro en lancha para conseguir atención para sus hijos. A esas barreras se suman la falta de agua potable, los altos costos del transporte y los problemas de comunicación entre el personal médico y las comunidades que hablan lenguas indígenas.

Esa combinación de factores hace que muchos niños lleguen tarde a los centros de salud, cuando la desnutrición o las infecciones ya están avanzadas, y que las familias terminen recurriendo a remedios caseros o desistan de buscar atención por la distancia y el costo que implica.

Unicef y MSD anuncian el proyecto KATUMARE

Ante este panorama, Unicef Colombia y la compañía farmacéutica MSD anunciaron la implementación de KATUMARE, un proyecto que busca beneficiar a más de 60.000 personas en La Guajira, Chocó, Vichada y Guainía, mediante la formación de agentes comunitarios, la prevención de enfermedades y la detección temprana de la desnutrición infantil.

Johanna Ballesteros, gerente general de MSD para Colombia y Ecuador, confirmó que la compañía destinará 200.000 dólares para apoyar el proyecto en el país, como parte de una iniciativa global de salud comunitaria.

Una de las herramientas del proyecto es una aplicación que permitirá a personas capacitadas de las propias comunidades registrar el peso, la talla y el estado de vacunación de los niños, además de identificar señales de peligro que requieran atención médica. La aplicación está diseñada para funcionar sin conexión permanente a internet y envía alertas a hospitales y centros de salud cuando recupera la señal; además, incorpora instrucciones en voz alta y permite registrar la información mediante dictado por voz, lo que facilita su uso en zonas apartadas.

Con esta estrategia, Unicef busca fortalecer la atención desde las propias comunidades y avanzar hacia un modelo de salud que permita identificar y tratar oportunamente las enfermedades que siguen poniendo en riesgo la vida de los niños en los territorios más vulnerables del país.

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Foto: Tomada de internet