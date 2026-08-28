¡Alarma en Rodeo Alto! Fuerte incendio forestal amenaza zona residencial en el suroccidente de Medellín

Resumen: Desde las 5:00 de la tarde de este viernes, una voraz conflagración consume la capa vegetal cerca a la unidad Rodeo Verde. Habitantes del sector ven con preocupación cómo el fuego se expande hacia los límites con El Ajizal.

Minuto30.com .- La tranquilidad del final de la tarde se vio interrumpida por una grave emergencia ambiental en el suroccidente de la ciudad. Un fuerte incendio forestal se desató a partir de las 5:00 p.m. en el sector de Rodeo Alto, generando pánico entre los residentes de las unidades habitacionales cercanas.

Las llamas no ceden

El foco de la conflagración se ubica en una zona boscosa aledaña a la unidad residencial Rodeo Verde, justo en los límites territoriales con el sector de El Ajizal (jurisdicción de Itagüí).

De acuerdo con los dramáticos reportes y videos compartidos por la comunidad, el fuego no ha dado tregua. Los habitantes han visto con impotencia cómo las llamas crecen de manera descontrolada a medida que pasan las horas, devorando rápidamente la capa vegetal y generando una densa columna de humo que ya cubre gran parte de esta zona del occidente del Valle de Aburrá.

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Zozobra en la comunidad

La cercanía del fuego con los imponentes complejos de apartamentos mantiene en vilo a las familias. Mientras los organismos de socorro y las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos trabajan para controlar las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas, la principal recomendación para los habitantes del sector es mantener las ventanas cerradas para prevenir afecciones respiratorias por la inhalación de humo.

Las autoridades se encuentran en el lugar tratando de confinar el incendio, que se ha visto alimentado por las condiciones secas del terreno y los vientos característicos de la zona.