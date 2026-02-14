Millonarios confirma lesión de Darwin Quintero por esguince de ligamento en su rodilla, generando gran preocupación sobre su tiempo de recuperación. Foto: Millonarios

Resumen: Millonarios FC confirmó que el atacante Darwin Quintero sufrió un esguince del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda tras el encuentro ante Águilas, noticia que ha generado una gran preocupación en el cuerpo técnico y la afición. El jugador ya ha iniciado su proceso de rehabilitación bajo estricta supervisión médica, pero su regreso a la competición dependerá totalmente de su evolución, dejando un vacío importante en la nómina del equipo de cara a los próximos compromisos.

Alarma en Millonarios: Darwin Quintero sufre lesión de ligamento y es baja indefinida

Millonarios ha encendido las alarmas tras confirmar oficialmente la lesión del atacante Darwin Quintero, quien sufrió un fuerte contratiempo físico durante el último compromiso frente a Águilas Doradas.

Según el reporte médico emitido por la institución, el jugador padece un esguince del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda.

Este diagnóstico fue ratificado mediante diversos exámenes especializados realizados en las últimas horas.

El futbolista ya ha iniciado su respectivo proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico, aunque su regreso a las canchas permanece sujeto estrictamente a su evolución clínica.

La noticia ha generado una profunda preocupación en el entorno del conjunto “embajador”, ya que la ausencia de Quintero representa una baja sensible en el esquema táctico del equipo justo en un tramo determinante de la temporada.

Al no definirse un tiempo exacto de incapacidad, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para suplir la creatividad y experiencia del extremo en el ataque.

Mientras tanto, la hinchada permanece atenta a los próximos comunicados del club, esperando que la recuperación del jugador sea lo más breve posible para afrontar los desafíos venideros en el torneo.

Se estima que por el grado de la lesión, el jugador esté ausente de las canchas por lo menos durante 6 semanas.

